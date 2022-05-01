На Донбассе каждый день погибает от 50 до 100 украинских воинов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает от 50 до 100 человек в день.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Зеленский отреагировал на петицию о выезде за границу граждан Украины призывного возраста.
- Я не знаю, к кому должна быть адресована эта петиция. Может, ко мне. А возможно ее стоит адресовать родителям, потерявшим своих сыновей, ценой жизни защитившим ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились.
- Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире. И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону, у нас есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию, - говорит Зеленский.