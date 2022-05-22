В Житомирской области СБУ задержала диверсанта, пытавшегося попасть в ряды ВСУ

В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, предатель помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов.

В другом случае на Донетчине задержан житель Краматорского района, завербованный оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского райсуда. Они добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру ЛНР» и способствовали незаконному преследованию местных жителей.