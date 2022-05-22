Верховная Рада окончательно запретила символику оккупантов и пророссийские организации

Верховная Рада проголосовала за предложения Президента Украины по Закону №7214 «О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину».

За закон с предложениями Президента проголосовали 313 парламентариев, сообщает «Левый берег».

Ранее, 1 апреля Рада приняла в целом этот Закон. Депутаты предложили дополнить законодательство новыми терминами: «государство-террорист» и «символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину». Речь шла о признании букв «Z» и «V» символикой военного вторжения россии в Украину.

«Сама россия законом признана государством-террористом, «одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины», - написано в тексте.

На законодательном уровне устанавливается запрет на всякую пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны россии как государства-террориста.

Позднее, 12 мая Президент Владимир Зеленский вернул закон с вето и принципиальными предложениями, которые профильный Комитет ВРУ по гуманитарной и информационной политике единогласно одобрил. В частности, Президент предложил: «для сохранения исторической памяти разрешить использование символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину в музеях, тематических выставках, библиотечных фондах, пособиях и учебниках, диссертациях и научных статьях».

Еще одна из основных новаций – это расширение запрета деятельности не только пророссийских политических партий, но и пророссийских общественных организаций, «программные цели или действия которых направлены на пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину». На заседании парламента правки Президента были поддержаны депутатами.