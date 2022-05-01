Украину нужно восстанавливать за счет российских репараций, - президент Польши

Украину нужно восстанавливать на средства агрессора, в частности, за выплаты россией военных репараций и конфискации российских средств в западных банках.

Об этом, выступая в Верховной Раде в ходе визита в Киев, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает «Укринформ».

Как подчеркнул польский лидер, Польша хочет активно содействовать восстановлению инфраструктуры Украины. Он отметил, что нужны специальные фонды на восстановление, и он будет об этом говорить с мировыми лидерами во время нынешнего форума в Давосе (22-26 мая).

- Но помним, что Украина должна быть отстроена в первую очередь на средства агрессора, на средства российской федерации, которая напала на Украину и уничтожает украинские здания, украинскую промышленность, забирает украинский урожай и убивает в Украине людей, - подчеркнул Дуда.