СБУ задержала предателя, которого оккупанты назначили «мэром» поселка на Киевщине

В Украине арестован 39-летний предприниматель Александр Харченко. Российские захватчики во время оккупации назначили его «мэром» поселка Дымер Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Поселок Дымер в Киевской области был оккупирован врагом 35 дней. Оккупанты грабили и запугивали местное население, брали людей в плен. Харченко пытался помочь вражеским войскам завоевать доверие местных жителей, когда они вошли в поселок в конце февраля. Он предложил свои услуги оккупантам и убеждал местных в том, что российские захватчики – не враги.

Однако российские оккупанты были вынуждены покинуть Дымер под давлением украинских защитников. Коллаборант остался в поселке и едва выжил, ведь во время боев его автомобиль попал под обстрел.

Харченко задержали сотрудники СБУ. Сейчас его подозревают в передаче врагу информации о членах территориальной обороны и украинских ветеранах. Коллаборанта ждет суд.