«Артиллерия – это в первую очередь мозги, тут надо думать», - сержант рассказал о боях в Херсонской области

Головной сержант 60-й бригады ВСУ Александр Ермаков рассказал, в чем заключаются его боевые задачи на фронте. Сейчас он воюет против оккупантов на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

- В целом задача противотанкового дивизиона во время войны такова: когда вражеские танки прорываются, мы помогаем пехоте эти танки заглушить. Но на данный момент в тех местах, где нахожусь я, орки глубоко окапываются. Максимум расстояния, куда добивает моя пушка – 8 километров 700 метров. Мы же находимся от врага на расстоянии 3 км; в случае, если танки прорываются, мы должны в течение 10 минут прикрыть линию. Но так как сейчас они окопались, мы работаем как гаубицы: выскочили на соседние поля – и отработали по их пехоте или скоплению техники, - говорит Ермаков.

В мирной жизни он работал инженером и помощником депутата областного совета.