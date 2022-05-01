«Артиллерия – это в первую очередь мозги, тут надо думать», - сержант рассказал о боях в Херсонской области

Головной сержант 60-й бригады ВСУ Александр Ермаков рассказал, в чем заключаются его боевые задачи на фронте. Сейчас он воюет против оккупантов на границе Херсонской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».
- В целом задача противотанкового дивизиона во время войны такова: когда вражеские танки прорываются, мы помогаем пехоте эти танки заглушить. Но на данный момент в тех местах, где нахожусь я, орки глубоко окапываются. Максимум расстояния, куда добивает моя пушка – 8 километров 700 метров. Мы же находимся от врага на расстоянии 3 км; в случае, если танки прорываются, мы должны в течение 10 минут прикрыть линию. Но так как сейчас они окопались, мы работаем как гаубицы: выскочили на соседние поля – и отработали по их пехоте или скоплению техники, - говорит Ермаков.
В мирной жизни он работал инженером и помощником депутата областного совета.
- Артиллерия – это в первую очередь мозги. Тут надо думать… И здесь надо включать мозги, много считать, пользоваться математикой… Мы работаем, а в это время дрон наших разведчиков витает над позициями, смотрит, куда мы попали. У нас есть артразведка, которая входит в состав дивизиона. Они находятся на самом «нуле», у них есть дроны; они их запускают, видят, где враг, дают нам координаты. И тогда мы выскочили – и понакрывали все места, - пояснил он.