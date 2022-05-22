ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ на Донбассе уничтожили 24 единицы техники противника

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 22 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 23 мая.

Информация постоянно обновляется:

00:50 По данным штаба ООС, на Донбассе украинские защитники и защитницы 22 мая отразили 11 атак врага и уничтожили:

• 6 танков; • 10 единиц боевой бронированной техники; • 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

00:29 В Донецкой области ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3, сообщили в Сухопутных войсках.

00:17 Как сообщает «Цензор.НЕТ», командир пехотного взвода ВСУ Владимир Ращук (Артист) воюет в Северодонецке. Два года он играл в Мариупольском драмтеатре (который оккупанты уничтожили авиаударом), 17 лет отдал театру им. Леси Украинки в Киеве, снимался в разных сериалах и кино. Но теперь Владимир Ращук командует пехотным взводом по самым горячим направлениям театра военных действий в Украине.