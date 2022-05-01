Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали более 55 оккупантов и их технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 22 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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06:52 На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий противника нет. По-прежнему, лишенный возможности продвижения вперед, противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа «Орлан-10», поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений «заземлен» в расчет безвозвратных потерь вражеских сил.

Всего по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял свыше 55 рашистов и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из больших десантных и ракетных кораблей из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.