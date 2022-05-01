Красный Крест не будет открыто публиковать списки вышедших из «Азовстали» военнослужащих, но их родным будут отвечать на запросы

Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться.

Об этом «Укринформу» сообщила представитель организации Мирелла Ходейб, отвечая на вопрос, сколько украинских военных, выведенных из «Азовстали», включая раненых, сейчас было зарегистрировано МККК, и будут ли опубликованы их списки.

«Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем», – сообщила представительница МККК.

Она добавила, что регистрация военнопленных организацией позволяет им «чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно».

На вопрос, могут ли члены семей, выведенных из «Азовстали» военнослужащих, узнать в МККК, были ли они зарегистрированы организацией, Мирелла Ходейб заявила:

«Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почте ctabureau@icrc.org, а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155».

В марте в составе Центрального агентства розыска МККК было создано отдельное бюро, которое занимается исключительно вопросами «международного вооруженного конфликта в Украине», что, по словам Миреллы Ходейб, расширяет оперативные возможности по поддержке членов семей тех, кто был разлучен с родными, лишен свободы или умер.

Как известно, операция по эвакуации украинских воинов с «Азовстали» длилась четыре дня. Всех их вывели из убежищ завода. Эвакуация прошла без провокаций со стороны российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь», должны быть освобождены по процедуре обмена.