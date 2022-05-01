«Изнасиловали восьмилетнюю, отжали заправку»: Разведка обнародовала разговор «ДНРовцев» на Херсонщине, обсуждающих преступления оккупантов

Двое воинов так называемой «ДНР», которые служат в оккупационных войсках и находятся сейчас на временно оккупированной территории Херсонской области, делятся впечатлениями от хода событий в их части: изнасилования, мародерство и другие преступления.

Перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Один из них объясняет, что недавно им доказали информацию о том, что обещанной ротации можно даже не ждать:

– Никаких обменов, переменов не будет, можно не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не «освободят», вообще за ротацию можете даже и забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка наших находится в «ДНР». Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска и начнем двигаться.

Далее речь идет о разгуле преступности в оккупационной армии:

– Рассказывали за 125-й полк. Где-то они тоже здесь. Вот передняя линия. [...] Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. «Отжали» у кого-то заправку. У людей забирали топливо, на этой заправке продавали. Командир полка, потом командиры батальонов. И помощники командиров батальонов.

«ДНРовец» предупреждает своего собеседника, чтобы тот был более осторожным и не может понять, почему он участвует в российской спецоперации.