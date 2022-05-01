Зеленский на Давосском форуме призвал ввести против рф максимальные санкции: «Не ждите роковых выстрелов»

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад ввести санкции, которые нанесут существенный удар по рф.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Зеленский отметил, что превентивные санкции помогли бы избежать войны.

- Мы создали исторический прецедент смелости. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире, и ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно вытесняем оккупантов с нашей земли. Но пришлось ли нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили против россии справедливо и превентивно весь спектр санкций, способных сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ – нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием, - отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что если бы давление на рф оказали еще в 2014 году, то россия не пошла бы на полномасштабную войну.

- Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения россией специального оружия – химического, биологического и, не дай Бог, ядерного. Не создайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления… Санкции должны быть максимальными. Чтобы россия и каждый другой потенциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это сразу приводит. И таких санкций против россии, я считаю, до сих пор нет. А они должны быть.