Генерал Марченко рассказал о начале обороны Николаева: «Если бы оккупанты зашли, здесь было бы как в Буче»

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева, описал ситуацию в городе в начале российского вторжения.

Об этом он рассказал в интервью «Никвестям».

Марченко сам вызвался оборонять Николаев и получил на это согласие военного руководства Украины. Он руководил общей военной обстановкой в городе и ликвидировал прорывы оккупантов. В первые дни вторжения удалось побороть панические настроения и наладить взаимодействие между силовиками, а также представителями властей. Все поняли, что важно оказать сопротивление врагу.

- Очень большую роль сыграла сплоченность. Некоторые до войны между собой ругались, не находили общий язык, и тут все стали в один строй и начали работать на оборону Николаева, - сказал Марченко.

По его словам, помогла коммуникация с селами и ОТГ, людьми. Колонны оккупантов не могли подойти к Николаеву – о них сообщали ВСУ и врага накрывала артиллерия. При этом Марченко отметил, что «некоторые» силовики пытались уехать из Николаева.

- Когда я узнал, что некоторые пытаются эвакуироваться, я говорю: ребята, пока я здесь, город никто не сдает, никто назад не идет. Каждую ночь поднимали мосты, чтобы никто не мог покинуть город, - сказал он.

Также Марченко пригрозил расстрелом силовику, который покинул город, а потом вернулся.

- Я сказал: «В следующий раз ты будешь признан предателем своей Родины и будешь по законам военного времени расстрелян»… Ни для кого не будет тайной, что в первые ночи колонны с техникой, с силовыми структурами выезжали в сторону Южноукраинска, - сказал генерал.

Также Марченко сообщил, что ему поступали команды взорвать Варваровский мост.

- Мне давали 8 раз команду взрывать Варваровский мост… Но я тогда сам себя завел бы в «котел». Я объяснил и меня услышали, что необязательно мост взрывать, его можно поднять и восстановить его будет не так уж просто.

- Если бы оккупанты зашли в город, это было бы все: Ирпень, Буча… Нас хотели взять по плану Мариуполя: окружить, вытеснить все войска в центр города на какой-то объект, обрезать свет, воду и томить нас, пока не закончатся боеприпасы и еда, - говорит Марченко.

По его словам, если бы николаевцы не сопротивлялись, то россиянам удалось бы зайти в город.