«Наступали на нас с трех направлений»: Генерал Марченко рассказал об одном из ключевых боев за Николаев

Генерал-майор Дмитрий Марченко рассказал, что одним из ключевых моментов обороны Николаева стало то, что рф не дали выполнить обманный маневр и уничтожили её бронетехнику, зашедшую на Кульбакинский аэродром.

Об этом Марченко рассказал в интервью «НикВестям».

В то время россияне сосредоточили ударные группировки вокруг города и отправили на Кульбакинский аэродром несколько единиц бронетехники. Они рассчитывали оттянуть на аэродром резервы обороны города и ударить на другом направлении.

- Тогда было массированное наступление: там колонна 100 танков, там колонна 120 танков. Наступали на нас с трех направлений – с двух сторон из Херсонской области и со стороны Кропивницкого. Оккупанты начали собираться в 20-30 километрах от Николаева.

- И в этот момент заходят два танка, два БТР и машина с пехотой на Кульбакинский аэродром. Это был отвлекающий маневр. Я применил свой ход: не тронул никого из резервов, отбил эти танки силами полицейских. Эта группировка стала убегать, - говорит Марченко.

Бронетехнику на аэродроме уничтожили противотанковые группы полиции. После этого украинская артиллерия ударила по выстроившимся войскам оккупантов.