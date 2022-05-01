На Николаевщине оккупанты взяли в плен главу ОТГ, чтобы он навел на село огонь украинской артиллерии

В Николаевской области российские оккупанты ранее взяли в плен главу одной из ОТГ и заставили его позвонить украинским военным и рассказать, что в селе якобы не осталось жителей, но стоит бронетехника врага, и поэтому по селу можно стрелять.

Об этом в интервью «Никвестям» рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

Он отметил, что ВСУ не поверили в эту информацию и не стали стрелять по селу.

- Все люди, которые сидели в подвалах, их россияне повыгоняли наверх, сами попрятались в подвалах и говорят – звоните, пускай бьют по селу. Им нужны были картинки, что мы сами себя уничтожаем. У нас принцип: если в селе 3-4 семьи, мы понимаем, что они могут пострадать – мы по селу не бьем.