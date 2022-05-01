В Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС

В Энергодаре 23 мая российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

С многочисленными пулевыми ранениями Сергея доставили в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.