Героями Украины стали николаевский подполковник и танкист, оборонявший город от оккупантов

Президент Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» Героям Украины, а также членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Награду получил старший лейтенант Евгений Пальченко, который в конце февраля, управляя взводом танков, помог личному составу бригады выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону местного моста, уничтожил вражескую технику, а также оборонял Мешково-Погорелово и Николаев.

Героем Украины стал подполковник Евгений Шаматалюк, ранее служивший в николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он обнаружил огневые точки противника и возможности его обороны, в результате чего были получены необходимые сведения о враге и взяты в плен более 10 военнослужащих противника и оружие. Кроме того, в районе Каменки Харьковской области его подразделения выполняли задачи по недопущению прорыва врага. Также награждены:

- старший лейтенант Кирилл Агасиев, группа которого во время разведки местности возле населенного пункта Малая Рогань в Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав противника. Благодаря этому были обнаружены позиции врага, что позволило уничтожить их артиллерийским огнем. - полковник Родион Кулагин, под командованием которого подразделения артиллерии уничтожают вражеские колонны бронетехники и автомобили в окрестностях Харькова и области. - подполковник Александр Шемет – начальник по воздушно-огневой и тактической подготовке 12-й отдельной бригады армейской авиации.

- капитан Александр Ляшенко – штурман-летчик вертолетного звена 12-й бригады. В начале апреля он и Шемет осуществили перевозку боеприпасов, высадку разведывательной группы и эвакуацию раненых по маршруту Мариуполь – Днепр. При заходе на посадку и взлете в Мариуполе были обстреляны противником из стрелкового оружия и ЗРК ТОР, но выполнили задание в полном объеме. - старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило огневую засаду на колонну техники противника в районе населенного пункта Припутное Черниговской области. В результате был уничтожен дивизион ракетных комплексов «Искандер».

- полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. Под постоянными обстрелами и бомбардировкой, в условиях частичного окружения Харькова он организовывал работу центра, который в первые дни войны принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе 12 детей. Под его руководством была налажена работа с гражданскими учреждениями здравоохранения, что позволило увеличить коечный фонд почти на 300 койко-мест. - майор-разведчик Андрей Царенко, благодаря умелым действиям которого в Харьковской области уничтожено большое количество личного состава и военной техники противника, что позволило украинским подразделениям вести боевые действия с минимальными потерями.

Владимир Зеленский также вручил ордена родным военных, которые погибли при защите Украины. В частности, награду получила супруга майора Олега Адамовского, командовавшего подразделением при освобождении от российских оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте его подразделение попало в засаду, во время боя Олег Адамовский прикрывал отход группы минирования и погиб.

Награду также вручили семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжала, пилотировавшего МиГ-29. Он участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром. На его счету несколько уничтоженных вражеских истребителей Су-30. Погиб при отражении массированного авиационного удара над Васильковом.

Сапер, матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке. Виталий был добровольцем, совершившим минирование и подрыв автомобильного моста Геническ – Арабатская Стрелка. Погиб при взрыве. Благодаря героическому поступку Виталия было значительно замедлено продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. Награду из рук Президента получила его сестра Наталья.

Глава государства также передал орден «Золотая Звезда» супруге старшего сержанта Алексея Скобля, который участвовал в боевых действиях вблизи Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он осуществлял эвакуацию раненых с поля боя, оказывал медпомощь военным и гражданским. В середине марта группа Алексея попала во вражескую засаду близ Мощуна. Получив огнестрельное ранение, он решил ценой своей жизни остаться и прикрывать отход группы.