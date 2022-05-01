Завод «Артемсоль» остановился из-за войны, запасы продукции успели вывезти

Украинское ГП «Артемсоль», крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче, из-за боевых действий остановило работу в апреле. Запас готовой продукции был вывезен.

Об этом рассказал и.о. директора ГП «Артемсоль» Виктор Юрин, сообщает «Экономическая правда».

- Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП «Артемсоль» уже эвакуировались. Большинства работников администрации, инженерно-технических рабочих нет на месте, - рассказал руководитель предприятия.

Юрин объяснил, что предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

- Наша узловая станция «Соль», куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. «Артемсоль» в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то (в железнодорожные вагоны). А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем, - пояснил он.

По его словам, запас готовой продукции из ГП «Артемсоль» был вывезен еще в апреле. Руководитель ГП «Артемсоль» считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.