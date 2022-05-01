Саакашвили не может есть и самостоятельно передвигаться, - адвокат

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси на постельном режиме.

Об этом сообщил адвокат Шота Тутберидзе, передает «Интерфакс-Украина».

- Михеил Саакашвили не может самостоятельно передвигаться, не может употреблять пищу. Он сильно похудел, - сказал адвокат.

Он отметил, что ни о каком участии Саакашвили в судебных процессах против него, назначенных на ближайшие дни, речь не может идти.

Ранее, 12 мая Саакашвили перевели из Руставской тюрьмы в клинику «Вивамед» для медицинского обследования и лечения. Родственники и лидеры оппозиционных партий требуют от грузинских властей отправки Саакашвили на лечение за границу, поскольку, по их утверждению, в Грузии ему не могут оказать соответствующую медицинскую помощь.

В минувшие выходные грузинский премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил журналистам, что Саакашвили будут лечить в Грузии, и ему придется отбывать тюремное наказание сроком в 5,5 лет в Руставской тюрьме.