Российские оккупанты массово насиловали маленьких детей в Александровке на Херсонщине, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о массовых военных преступлениях российских оккупантов на сексуальной основе в селе Александровка Белозерского района Херсонской области (возле границы с Николаевской областью).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- У нас сейчас Александровка превратилась в Бучу... Там почему-то они насилуют маленьких детей. Трехлетний мальчик умер, изнасилованный орками… Когда шестимесячную девочку насилуют чайной ложечкой, или девятимесячную девочку насилуют свечой, или годовалый мальчик, изнасилованный умер. Или двухлетние близнецы - они тоже умерли, - сказала Денисова на дискуссии «Защита прав человека во время войны» в Russia War Crimes House в Давосе.

По ее словам, все эти преступления были совершены в апреле во время оккупации села рф. Денисова обратила внимание, что если в Буче объектами военных преступлений на сексуальной основе были женщины, девушки-подростки, то в Александровке – маленькие дети.