ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным, но только для прекращения войны

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 23 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 24 мая.

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00:32 Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом рф владимиром путиным для решения вопроса прекращения войны.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе в формате вопросы – ответы, сообщает УНИАН.

- У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением – решением президента российской федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет, - подчеркнул Зеленский.

- Поэтому не обойдется без встречи с президентом российской федерации. А после того, что они наделали (военные преступления россиян в Буче и других городах), конечно, вы понимаете, что больших желаний относительно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть, и не будет. Поэтому я, в принципе, не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из рф, кроме президента россии, и в том случае, если на столе будет один вопрос – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить, - подчеркнул Зеленский.



00:18 Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) посольства США в Киеве передал сотрудникам Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины 21 бронированный автомобиль и $185 миллионов финансовой помощи.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».