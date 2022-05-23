Оккупанты с начала войны нанесли по Украине почти 1,5 тысячи ракетных ударов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает запрашивать у западных партнеров помощь в виде современного противоракетного оружия и авиации, которые спасут от вражеских ударов.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Он напомнил о том, что российские ракеты, которыми обстреляли поселок Десна, убили 87 человек.

- Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолётов. Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?