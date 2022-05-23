Оккупанты с начала войны нанесли по Украине почти 1,5 тысячи ракетных ударов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает запрашивать у западных партнеров помощь в виде современного противоракетного оружия и авиации, которые спасут от вражеских ударов.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Он напомнил о том, что российские ракеты, которыми обстреляли поселок Десна, убили 87 человек.
- Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолётов. Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?
- Каждый раз, когда мы говорим нашим партнерам, что нам необходимо современное противоракетное оружие, современная боевая авиация, мы даем не просто формальный запрос. Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы мы получили все оружие, за которым обращаемся. Сегодня, общаясь с участниками начавшего работу Давосского форума, я говорил в том числе и об этом. О необходимости предоставить Украине все, что необходимо для спасения жизней наших людей, - отметил Зеленский.