«Есть кому управлять государством»: Зеленский заверил, что Украина готова к покушениям на него и топ-чиновников

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – парламентско-президентская республика и украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны.

Об этом Зеленский сказал во время разговора по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает «Украинская правда».

- Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов, - говорит он.

Зеленскому дважды задавали вопрос, планировалось ли что-нибудь на случай, если бы одна из попыток россиян (а по данным разведки их было немало) совершить покушение на Президента удалась. Президент сказал, что подобная угроза продолжает существовать ежедневно.