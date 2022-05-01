Война на Николаевщине: В направлении Херсона выявили взорванную и расстрелянную оккупантами колонну гражданских с детьми

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 23 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется...

07:13 Противник продолжает ведение боевые действий на постоянно занятых рубежах на границе оккупированных им территорий Николаевщины и Херсонщины. Продвижение вперед враг не имеет, морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается ежесуточно, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Укрываясь за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, рашисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.

В первой половине дня с вертолетов Ми-24 удалось нанести удар по нашим позициям. Потерь нет. А вот враги, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 23 рашистов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждение техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также о расстрела колонны. При попытке местных жители сирийцы эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.

Воплощение политики полицейского государства оккупантами продолжается. На временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей они создали девятнадцать так называемых «комендатур» для усиления контроля над непокорным населением.

В Черном море корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесению ракетных ударов по разным областям Украины.

В Одесской области введен запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов.