В Кропивницком судья обязал 19-летнего пророссийского агитатора выучить Гимн Украины, раздел Конституции и песню о Бандере

В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за «русский мир», выучить Гимн Украины, раздел Конституции, песню о Бандере, и стихотворение «Любіть Україну».

Об этом сообщил глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга.

«В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал на Кировоградщину и стал в соцсети агитировать за «русский мир», изучить наизусть: Гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню «Батько наш – Бандера, Україна – мати», стихотворение Сосюры «Любіть Україну». Кроме того, для закрепления материала, он должен прочесть повесть Гоголя «Тарас Бульба» и роман Димарова «И будут люди», – сообщил в соцсети Шульга.