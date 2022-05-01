Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Об этом сообщает The Times.

«Коалиция желающих» будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив «защитный коридор» из Одессы через Босфор. Есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает, и США также заявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей», – пишет издание.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который обсуждал коридор с министром иностранных дел Лиз Трусс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от зерна.

Согласно плану, «военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции», пишет The Times.

Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, также может захотеть принять участие в операции.

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если мировое сообщество не поможет Украине разблокировать морские порты, вслед за энергетическим кризисом наступит продовольственный.