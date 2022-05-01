«Родился полковник в Ужгороде»: Установлена личность командира оккупантов, который давал указы о смертельных артобстрелах Харьковщины

Идентифицирован российский командир, который отдавал приказы вести артиллерийский огонь по мирным поселкам Харьковщины. Одной из жертв этого приказала стала 13-летняя девочка.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Это Максимов Сергей Викторович – командир 138 отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа вс рф. По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область. В его подчинении находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением. Теперь он подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством», – написала Генпрокурор в соцсети.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня «ТОС-1 Буратино» по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами из установки велся по мирным домам. Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах заседания гражданского населения вообще запрещено международным правом.