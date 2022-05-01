Турция инициировала создание в Украине медицинского коридора для эвакуации больных и раненых

Турция предлагает организовать в Украине медицинский коридор для эвакуации больных и раненых из зон боевых действий. Страна готова взять на себя соответствующие обязанности по организации.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых», - сказал Коджа.

Он призвал поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения.