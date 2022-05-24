«Билет в один конец»: В каспийской флотилии рф оккупанты отказываются принимать участия в боевых действиях

Моряки каспийской флотилии рф отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Введенные против страны-оккупанта международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии. Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене.

«Теперь каждый выход в море знакомые с «импортозамещением» оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе. Командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в результате этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения», – говорится в сообщении.

Моряки 106-й бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа рф, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Оккупанты решили тайно написать коллективные письма путина и шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования.

Военная разведка Украины обнародует список военных преступников – военнослужащих 106-й бригады надводных кораблей (в/ч 40153 г. Каспийск) и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.