«Верим в ВСУ и нашу Победу!»: Нардеп Копытин сообщил, что вместе с властью Николаевщины работает над обеспечением работы региона

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин заявил, что, вместе с властью Николаевской области, работает над обеспечением работы региона.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
Он отметил, что ситуация в области остается сложной, основная задача – обеспечить оборону и потребности жителей региона.
«В то же время держим связь как с председателем Николаевской областной государственной администрации Виталием Кимом, так и с председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Основная задача – обеспечить оборону и восстановление нашего региона.
Мы постоянно работаем над обеспечением потребностей жителей населенных пунктов, страдающих враждебными обстрелами, а также потребностями внутренне перемещенных лиц.
Обсудили пути и направления восстановления инфраструктурных объектов, организацию и направление гуманитарной помощи, медицинское и продовольственное обеспечение жителей Николаевщины.
Вместе мы непобедимы! Так что сплачиваемся и продолжаем работать ради Николаевщины!
Верим в ВСУ и нашу Победу!
Слава Украине!», - написал нардеп Копытин.
Напомним, ранее нардеп Копытин рассказал о привлечении внешних доноров для обеспечения техникой и амуницией спецназовцев ВСУ.