«Верим в ВСУ и нашу Победу!»: Нардеп Копытин сообщил, что вместе с властью Николаевщины работает над обеспечением работы региона

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин заявил, что, вместе с властью Николаевской области, работает над обеспечением работы региона.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация в области остается сложной, основная задача – обеспечить оборону и потребности жителей региона.

«В то же время держим связь как с председателем Николаевской областной государственной администрации Виталием Кимом, так и с председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Основная задача – обеспечить оборону и восстановление нашего региона. Мы постоянно работаем над обеспечением потребностей жителей населенных пунктов, страдающих враждебными обстрелами, а также потребностями внутренне перемещенных лиц. Обсудили пути и направления восстановления инфраструктурных объектов, организацию и направление гуманитарной помощи, медицинское и продовольственное обеспечение жителей Николаевщины. Вместе мы непобедимы! Так что сплачиваемся и продолжаем работать ради Николаевщины! Верим в ВСУ и нашу Победу! Слава Украине!», - написал нардеп Копытин.

Напомним, ранее нардеп Копытин рассказал о привлечении внешних доноров для обеспечения техникой и амуницией спецназовцев ВСУ.