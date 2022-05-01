«В открытую он нереален»: В ГУР считают, что в россии возможен только теневой госудаственный переворот

Украинская разведка считает нереальным открытый государственный переворот в россии, в то же время, по ее данным, окружение президента владимира путина ищет ему замену.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

Буданов отметил, что больше всего сейчас страдают олигархи, для которых простейший выход из ситуации – обвинить во всем путина и поставить вместо него другого человека.

«Вот ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это заменить путина другим лицом. Скажем так, обвинить во всех проблемах не россию, а именно одного человека – путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не россия, а именно он. Государственный переворот? В открытую он нереален. Теневой, да. Теневой – это реально».

По словам Буданова, большинство российских войск выступают за войну. Однако они не горят чрезмерным желанием продолжать боевые действия, учитывая, какие значительные потери несут.

Специальные службы россии – определенное количество из них изначально выступало за эту «операцию» для того, чтобы скрыть огромные растраты, которые шли много лет на формирование в Украине так сказать пророссийски настроенных людей.

Кроме того, они свято верили в то, что за три дня возьмут Киев, а на десятый день вообще закончат всю военную операцию по Украине. Это была их мечта. Но она не удалась.

Российский бизнес, в свою очередь, четко понимает свои потери и потому пытается найти выход и как-то прекратить войну. Это достаточно прагматичный подход к войне.

«Они теряют деньги, а это огромные деньги. Поэтому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть», – отметил Буданов.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что в россии уже происходит переворот с целью свержения владимира путина.