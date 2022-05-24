«Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут»: Оккупант рассказал об огромных потерях захватчиков

Оккупант рассказал, что их отряды терпят большие потери на фронты, поэтому участники их вооруженных формирований отказываются продолжать участвовать в боевых действиях. Также он жалуется на обман относительно финансирования.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования:

– Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… (обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не уходят. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю.

Россиянин рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях оккупантов:

– Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз… (разбили) в г… (наголову). Из двух тысяч человек осталось 400. 30-ю роз… (разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. 21-я бригада – вообще в г… (наголову). Просто одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Молодые парни. Я здоровый мужик – схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз.

Объясняет, что на этой войне вообще нельзя никому доверять, ведь вокруг враги:

– Здесь все враги. Нет такого, чтобы «ЛНР», «ДНР» были за россию. Них… (ничего) подобного. Все враги.

Наконец, рашист приходит к выводу, что больше не хочет так жить: