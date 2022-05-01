«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: Российский оккупант убил украинца и радостно сообщил об этом своей жене

Российский оккупант рассказал о том, как поймал и убил украинца, вставив ему клинок в сердце.

Соответствующий перехват опубликовали в Службе безопасности Украины.

Рашист рассказал, как вместе с сообщниками поймал украинца и «много чего с ним сделал», а потом вогнал ему клинок в сердце, тем самым осуществив свою мечту.

-Мы вчера укра поймали… Много чего с ним сделали Теперь он в другом мире. -Ну и х*й с ним. -Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал… У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол. -Да ну еб тою мать, Коля!

В СБУ обещают, что приложат все усилия, чтобы он не вернулся с войны.

Напомним, двое воинов так называемой «ДНР», которые служат в оккупационных войсках и находятся сейчас на временно оккупированной территории Херсонской области, делятся впечатлениями от хода событий в их части: изнасилования, мародерство и другие преступления.