В крымских больницах гражданам отказывают в лечении – медучреждения переполнены ранеными оккупантами

В последние два месяца на временно оккупированном полуострове возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Некоторые лечебные учреждения, особенно на севере Крыма, были превращены в военно-полевые госпитали для раненых и травмированных военных армии оккупанта. Аналогичная ситуация и в городе Севастополь, куда свозят русских военных. Поступают сообщения о том, что гражданское население не может вовремя получить элементарные медицинские услуги. Кроме того, оккупант отправляет медперсонал с полуострова на временно оккупированную территорию материковой Украины. Поступила информация, что в ОРДО рашистами была направлена ​​группа из 30-ти медицинских работников, среди которых ортопеды, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи. Часть врачей перемещена в деревню Мангуш для оказания помощи на прифронтовой территории», – рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что своими действиями агрессор нарушает положения статьи 20, 50, 51, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, предусматривающую их участие в военных операциях, а оккупационное государство не может никак мешать получению населением медицинской помощи.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты нарушений прав человека россии в Украине.