«Из 450 останется человек 200, которые будут просто за деньги сидеть», – боевики «ЛНР» рассказали о нюансах российской «мобилизации»

В перехваченном разговоре два боевика «ЛНР» обсуждают систему принудительной «мобилизации», которую применяют в оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Мужчин принуждают приносить присягу и отправляют на войну против Украины. Отказывающихся запугивают уголовной ответственностью:

– Это не обсуждается. По этапу пойдете. Там будут судить по Гражданскому кодексу, что ты откосил от мобилизации. То есть, если ты с… (удерешь) сейчас и если тебя примут, то тебя не по трибуналу е… (судить), а ты по гражданскому уголовному кодексу пойдешь.

В дальнейшем речь идет о том, что российское командование не отпускает «ЛНРовцев» на ротацию, поскольку понимает, что большинство сразу же сбежит: