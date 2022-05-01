Спеслужбы россии используют игры на смартфонах для того, чтоб вербовать украинских детей – они невольно фиксируют местность на камеру

Служба безопасности Украины разоблачила спецслужбы россии на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.

Об этом сообщают в СБУ.

В одном из приложений участники должны искать так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам россии ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

Таким образом, враг «в темную», то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

«СБУ осуществляет комплексные меры по блокированию враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц», - добавляют в службе.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу россии.