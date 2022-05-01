Следствие установило оккупантов, убивших старосту Мотыжина, ее семью и других людей

Место захоронения семью старосты Матыжина Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин - установлено пятеро военнослужащих из россии и трое наемников частной военной компании «Вагнер».

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Как минимум 14 эпизодов преступлений на 8 российских военнослужащих и членов частной военной компании. Лишь три человека выжили после их пыток. Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к зверствам в Мотыжине», – сообщила Генпрокурор.

По данным следствия, к военным преступлениям причастны следующие оккупанты:

- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии; - сержант Чингис Гончиков - командир отделения - командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии; - сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37-я отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии; - сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии; – старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии; – Сергей Сазанов – член ЧВК «Вагнер»; - Сергей Сазонов – водитель отделения КШМ ЧВК «Вагнер»; - Александр Ступницкий – разведчик-связист 1-го разведывательно-штурмового взвода 1-го разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнер».

Следствием установлено, что в марте, во время оккупации, они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей «базировки» захватчики пытали их, выбивая информацию об ВСУ и терробороне. Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

«Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды», – отметила Генпрокурор.

Двое волонтеров, которые пытались провезти в оккупированную Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток они вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них, к счастью, выжил.

«И не сомневайтесь, что гумпомощь и их автомобили, российские военные и наемники своровали. Подозреваемые замучили до смерти двух членов общественной организации «Патриот», их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями», – добавила Венедиктова.

«Еще одного из пострадавших изверги привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме. Помимо убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных «подвигов» подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов и отбор мобильных телефонов», – рассказала Генпрокурор.

Венедиктова призвала тех, кто опознал этих лиц и имеет информацию об их преступлениях, подавать доказательства на единый хаб https://warcrimes.gov.ua или обращаться в Киевскую областную прокуратуру по телефонам 097-053-04-65, 097-838- 31-87, 050-107-66-75.