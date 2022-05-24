Тесные экономические связи с авторитарными режимами могут создавать уязвимость в области безопасности, - Генсек НАТО

Война в Украине показала, что очень тесные экономические связи с авторитарными режимами, такими как режим владимира путина могут очень дорого стоить с точки зрения безопасности.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, как россия использует экспорт газа и нефти для давления на страны Европы.

«Война показала, как тесные экономические связи с авторитарными режимами могут создавать уязвимость в области безопасности. Очень важно, чтобы наши экономические решения принимались взвешенно. Свобода важнее экономической выгоды», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что урок, который Европа должна извлечь из российской войны против Украины, также касается и торговли с Китаем. Особенно это нужно учитывать, когда речь идет об обмене технологиями.

«Торговля с Китаем очень выгодна. И я не против торговли с Китаем. Но его контроль над нашими 5G сетями – это угроза безопасности», - указал Столтенберг.

Он подчеркнул, что технологическое преимущество Запада всегда играло немаловажную роль в обороне. Поэтому правительствам следует соблюдать осторожность, когда они продают западные технологии авторитарным режимам.

Напомним, бывший госсекретарь США Киссинджер признал, что Украина не может быть нейтральным государством.