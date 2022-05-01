«Мне еще никогда не было так стыдно за свою страну как 24 февраля»: Сотрудник представительства россии при ООН заявил об отставке

Сотрудник постоянного представительства россии при ООН Борис Бондарев заявил об отставке из-за развязанной рф полномасштабной войны против Украины, добавив, что ему «еще никогда не было так стыдно за свою страну как 24 февраля».

Англоязычное заявление Бориса Бондарева выложил в Twitter глава UN Watch Гилель Нойер.

Он заявил, что агрессивная война президента рф владимира путина – «преступление не только против украинского народа, но и против народа россии», и ее цель – «навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользоваться неограниченной властью и полной безнаказанностью».

Ниже приводим текст письма полностью:

«За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля сего года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а по сути против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, с перечёркнутой жирной буквой З. все надежды и перспективы на процветающее свободное общество в нашей стране. Те, кто задумал эту войну, хотят только одного - остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользуясь безграничной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько потребуется. Только за это уже погибли тысячи россиян и украинцев. С сожалением приходится констатировать, что за все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал. Однако в последние годы это стало просто катастрофическим. Вместо непредвзятой информации, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские штампы в духе советских газет 1930-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя. Министр Лавров является хорошей иллюстрацией деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионального и образованного интеллигента, которого так почитали многие мои коллеги, до человека, который постоянно транслирует противоречивые заявления и угрожает миру (то есть России тоже) ядерным оружием! Сегодня Министерство иностранных дел занимается не дипломатией. Все дело в разжигании войны, лжи и ненависти. Это служит интересам немногих, очень немногих людей, тем самым способствуя дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и некого винить, кроме ее безрассудной и непродуманной политики. Я учился на дипломата и был дипломатом в течение двадцати лет. Министерство стало моим домом и семьей. Но я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, бессмысленном и совершенно ненужном позоре».

Позже стало известно, что Бондарев подтвердил правдивость своего заявления об отставке.

Об этом сообщило российское издание Коммерсант, получившее комментарий от Бондарева.

Коммерсант отмечает, что общался с Бондаревым по его швейцарскому номеру и он подтвердил подлинность заявления от своего имени. Бондарев уточнил, что подал его утром, не обсуждал с коллегами свое решение и пока не думал о дальнейших планах.

Напомним,