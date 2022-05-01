В небе над Украиной сбили истребитель с российским генералом, – BBC

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил россии в отставке Канамат Боташев.

Об этом сообщает BBC.

Информацию о его гибели BBC подтвердили бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил BBC, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты – ред.), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», - рассказал тогда участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.

Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны россии, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 миллионов долларов.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала «Новая газета», генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел. В полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.

Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.

В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. На момент этой публикации Боташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСААФ региона на странице авиационного кадетского класса «Балтийские крылья».

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно.

По открытым источникам BBC установила, что в Украине погибли по меньшей мере девять вышедших в запас российских военных старше 50 лет. Одному из них, майору ВДВ в отставке Валерию Статилко, как и Боташеву, было за 60.

Напомним, как на Херсонщине в результате атаки на пункт управления оккупантов ликвидировали двух российских генералов, еще один в тяжелом состоянии.