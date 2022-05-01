Жительнице Николаева сообщили о подозрении за поддержку «русского мира» в соцсетях

Жительнице Николаева сообщили о подозрении за оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая в социальной сети Facebook создала группу «Бессмертный полк Николаев», в которой размещала посты об оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников.

Она также распространяла сообщения с оскорблениями чести, достоинства и угрозы военнослужащим ВСУ.

При обыске по месту жительства подозреваемой изъята компьютерная техника и средства связи.

Досудебное расследование уголовного производства по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины осуществляется следователями Николаевского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области.