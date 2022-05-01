«Охота партизан открыта»: украинцы обещают оккупантам судьбу «гитлеровских солдат»

Во временно захваченных населенных пунктах Украины время от времени появляются открытки с угрозами оккупантам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

«Украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. Открытки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах. Охота партизан открыта», - сообщает Генштаб.







Напомним, что ранее житель Херсона рассказывал о работе местных партизан.