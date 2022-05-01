«Пытались и рубль вводить, и кого-то назначать»: Губернатор Ким убежден, что мирные жители Херсона не позволили оккупировать город

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким убежден, что именно мирные жители Херсона «отстояли город изнутри».

Об это Ким сообщил в эфире телемарафона.

Несмотря на то, что на территории Херсонской области назначили «новую власть» и ввели рубли, жители города не дают оккупировать город.

«Я очень надеюсь, я уверен, что это сделали именно херсонцы, которые отстояли Херсон изнутри. Там пытались и рубль вводить, и кого-то назначать, и какие-то заявления громкие делать. Херсонцы им не дали оккупировать, в полном смысле, город. Они там занимают кусочек, транслируют на свои пропагандистские каналы, а в общем херсонцы чувствуют себя украинцами и ждут, когда наши ВСУ освободят всю территорию Херсонской области от оккупантов», - сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА также добавил, что условия жизни на временно оккупированных территориях зависят от «человечности» россиян, которые находятся там.

«Вообще на оккупированных территориях жить – беда. Ну, если честно, жить там плохо, но все зависит от командира. Есть определенные территории, где российские оккупанты за гривну в магазинах покупают продукты, а есть те, которые вымогают деньги, расстреливают и насилуют. Все зависит от командиров и от человечности самих россиян, которой у них тоже не очень много. Чем ближе к линии фронта, тем меньше там руководства и тем хуже ситуация у простых людей», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Виталий Ким рассказал о рисках «новых захватов Николаева» и ситуации в городе.