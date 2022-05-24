Украина начнет строительство европейского пути, чтобы соединить украинскую железную дорогу с ЕС, - Шмыгаль

В ближайшее время Украина планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита или так называемого «таможенного безвиза».

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Правительства 24 мая.

«Этот документ – основа для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже используем соответствующую компьютеризированную систему NCTS, и технически готовы присоединиться к Конвенции. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса», – подчеркнул Денис Шмигаль.

Кроме того Украина готовится подписать с Европейским Союзом Соглашение о либерализации автомобильных грузовых перевозок. По словам Шмыгаля, Европейская комиссия уже рекомендовала странам-членам принять такое решение.

«Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокировки наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы», - добавил глава правительства.

Украина активизировала открытие новых пунктов пропуска. Как отметил министр, уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.

«Перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести», — сказал Денис Шмигаль.

Чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской, Украина также приступит к этапному строительству европейского пути. Сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина вскоре планирует добиться результата в присоединении к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Первое, по его словам, позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Присоединение Украины к Единой зоне платежей, как отметил Денис Шмигаль, может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Напомним, что ранее Украина и Польша договорились упростить пересечение границы.