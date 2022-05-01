Украинские пограничники опубликовали запись обращения крейсера «Москва», на которую их сослуживец ответил легендарной фразой

Госпогранслужба Украины опубликовала аудиозапись обращения крейсера «Москва» к украинским защитникам острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения России в Украину, на которую украинский пограничник ответил ставшей легендарной фразой «Русский военный корабль иди на ...».

Запись пограничники разместили в своем Телеграм канале.

«Оккупанты с палубы тогда еще целого крейсера «Москва» предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры, невероятные зарплаты и пенсии. А пошли в результате уже в известном направлении. Да и добрались места назначения довольно феерично!» – заявили украинские пограничники.

Пограничники добавили, что проиллюстрировали аудиозапись рисунком украинской художницы Беаты Куркуль.

На опубликованном аудио, предположительно, российский военный предлагает украинским пограничникам «поднять белый флаг и действовать согласно нашим (российским, - ПН) указаниям».

Как известно, 25 февраля оккупанты из РФ напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар».

— Русский военный корабль, иди нах*й!, — ответили отважные украинские пограничники.

После чего остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась. При этом 28 февраля в ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

С тех пор эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.

В частности, по состоянию на 28 февраля, десятки билбордов с этой надписью появилось на территории нашего государства.

Также 28 февраля в ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.