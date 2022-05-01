«Должны оставаться в стороне»: Премьер-министр Венгрии Орбан объявил о введении ЧП в стране из-за войны «по соседству»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за войны «по соседству».

Об этом сообщается на сайте венгерского премьера.

«Правительство, которое сегодня приняло присягу, сразу приступило к работе. Мы не теряли ни минуты, потому что по соседству идет война. Война, конца которой еще никто не видел», — сказал премьер.

По словам Виктора Орбана, война «по соседству» «ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики» Венгрии и ее жителей.

«Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей», — заявил премьер-министр.

По словам Виктора Орбана, такое положение вещей требует пространства для маневра и незамедлительных действий, поэтому сегодня с полуночи правительство объявляет военное положение, реализуя свое право, гарантированное Основным законом.

Он высказал надежду, что как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами.

«Завтра я сообщу вам о наших первых решениях», — заявил премьер.

Напомним, члены Европейского Союза не могут согласовать запрет на импорт российской нефти из-за Венгрии. Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.