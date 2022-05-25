Дуда в кулуарах форума в Давосе упрекнул Германию в нарушении обещания предоставить Украине танки

Президент Польши Анджей Дуда упрекнул федеральное правительство Германии в нарушении обещания относительно согласованного обмена танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
«Вы не сдержали этого обещания. Мы очень разочарованы этим», – сказал Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Польский президент напомнил, что Варшава передала Украине множество танков. По его словам, это ослабило военный потенциал, и страна надеялась на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков – это немецкие Leopard.
Напомним, что ранее Польша единолично ввела эмбарго на импорт российского угля.