«На фоне руин и массовых захоронений»: В Мариуполе оккупанты поставили передвижной монитор и транслируют пропаганду

В Мариуполе оккупанты поставили передвижной монитор и показывают местным жителям пропагандистские ролики.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Для того чтобы мариупольцы точно поверили в «жизнь улучшилось» оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор – нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор от мчс россии. Со вчера первый заработал на Восточном в Мариуполе. Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшении и «преступлениях украинской армии» прямо здесь», – написал Андрющенко.

Также он рассказал, что оккупанты завезли 14 фур с гумпомощью и начали ее с пафосом раздавать людям. Одновременно оккупационные власти заявили, что такая помощь прекратится в средине июня – люди должны будут покупать продукты.

Отметим, что за все время блокады оккупанты постоянно не впускали в город гуманитарную помощь из Украины.