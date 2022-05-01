«Для нас честь стоять в одном строю»: Николаевские морпехи записали видео в поддержку побратимов, защищавших Мариуполь

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты записали видео в поддержку своих побратимов, защищавших Мариуполь.

Видео размещено на странице бригады Facebook.

– Мы – морская пехота, мы преданные воины украинской армии, преданы нашему государству! Честь и верность – это наша ДНК. Мы это доказали за прошлые годы, и дальше продолжаем доказывать это не словами, а поступками! – сказал морской пехотинец в своем обращении.

Он напомнил, что 23 мая отмечается их профессиональный праздник – День морской пехоты.

– Выражаем свою поддержку нашим мужественным собратьям. Героям Украины, которые более 80 дней держали оборону в Мариуполе. Именно морская пехота взяла на себя первый удар от вражеских войск на границах Мариуполя еще в начале полномасштабной войны в Украине. Из-за чего потеряли многих отважных воинов. Об их мужественных поступках мы помним всегда. А их героизм будут уважать наши поколения. Наши собратья смело держали оборону в Мариуполе и прошли настоящий ад на заводе «Азовсталь». Несмотря на все сложности, они преданно защищали украинский город и держали на себе преобладающее количество противника. Наши боевые медики в ужасных условиях продолжили самые сложные операции и спасли раненых, – заявил военнослужащий 36-й ОБМП.

По его словам, морские пехотинцы в Мариуполе полностью выполнили боевую задачу, показали свою стойкость и несгибаемость, доказали свою верность украинскому народу, за которой наблюдала не только Украина, но и весь мир.