Венедиктова допустила, что приговоренного к пожизненному заключению российского оккупанта могут обменять: «Технически это возможно»

Генпрокурор Ирина Венедиктова допускает, что осужденного за нарушение обычаев войны военного рф Вадима Шишимарина впоследствии могут обменять, но подчеркивает, что Украина будет четко соблюдать законодательство.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона во вторник, 24 мая.

- У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции, - отметила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что Украина будет двигаться сугубо в правовом поле под стандартами международного гуманитарного права.

Как известно, 23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины, к пожизненному заключению.