На юге ВСУ разбили одну из передовых российских армий

На юге Украины ВСУ наголову разбили 58-ю армию врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в россии.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах оккупантов, перехваченных СБУ.

В 2018 году 58-ю армию переоснастили новейшими вооружением и техникой, «аналогов которым нет».

– От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека, – рассказывает своей жене российский захватчик.